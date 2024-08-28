РФ в Херсонской области принуждает людей посещать пропагандистскую выставку, - ЦНС

Россияне в оккупированной части Херсонской области запустили новую пропагандистскую выставку, посещение которой является принудительным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
"Выставка называется "Россия - моя история" и конечно является бесплатной, ведь никто на ВОТ (временно оккупированных территориях - ред.) не будет платить за это", - говорится в сообщении.
Оккупационные администрации уже организовали к выставке туры бюджетников, а с сентября принудительно выставку посетят и школьники.
По данным ЦНС, на выставке в лучших традициях пропаганды посетителям рассказывают искаженное кремлевское видение истории о существовании "отдельной цивилизации" с центром в Москве, а также отрицают существование покоренных Кремлем этносов.
В завершение публикации Центр национального сопротивления призвал сообщать о тех, кто помогает Кремлю в организации посещения выставки.
Напомним, что РФ придумала новый способ паспортизации украинцев в оккупации. В частности, оккупанты предлагают школьную форму в обмен на получение российского паспорта.
Также мы писали, что захватчики разыскивают украинских детей, которых не отдали учиться в российские школы. Во время рейдов, когда такие семьи обнаруживали, враг угрожал родителям лишить их родительских прав.
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