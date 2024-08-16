РФ предпочитает продвижение на востоке Украины, несмотря на ситуацию в Курской области, - ISW

Российские войска "продолжают тактическое окружение" украинских войск юго-восточнее Покровска, говорится в отчете.

Кадры с геолокацией, опубликованные 14 и 15 августа, показывают, что войска РФ недавно продвинулись восточнее Покровска в пределах Гродовки и юго-восточнее Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки. ISW считает, что оккупанты, вероятно, захватили Орловку и Желанне.

В последние несколько недель российские силы также продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, как российские силы проводят механизированный штурм размером примерно в роту юго-восточнее Георгиевки.

Россия начала перебрасывать определенные элементы из Украины, чтобы реагировать на ситуацию в Курской области, но типы подразделений, которые передислоцируются, и откуда они передислоцируются, является весомым показателем того, что российское военное командование все еще дает приоритет текущим наступательным операциям на востоке Украины. ISW.

Институт не наблюдал в открытых источниках сообщения о том, что РФ передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщение о передислокации частей российских полков в этот район.