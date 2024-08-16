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РФ предпочитает продвижение на востоке Украины, несмотря на ситуацию в Курской области, - ISW

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские силы сохраняют относительно высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя, что военное командование продолжает отдавать предпочтение продвижению на востоке Украины, несмотря на наступление ВСУ в Курской области. Переброска туда значительных российских сил не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российские войска "продолжают тактическое окружение" украинских войск юго-восточнее Покровска, говорится в отчете.

Кадры с геолокацией, опубликованные 14 и 15 августа, показывают, что войска РФ недавно продвинулись восточнее Покровска в пределах Гродовки и юго-восточнее Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки. ISW считает, что оккупанты, вероятно, захватили Орловку и Желанне.

В последние несколько недель российские силы также продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, как российские силы проводят механизированный штурм размером примерно в роту юго-восточнее Георгиевки.

Россия начала перебрасывать определенные элементы из Украины, чтобы реагировать на ситуацию в Курской области, но типы подразделений, которые передислоцируются, и откуда они передислоцируются, является весомым показателем того, что российское военное командование все еще дает приоритет текущим наступательным операциям на востоке Украины. ISW.

Институт не наблюдал в открытых источниках сообщения о том, что РФ передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщение о передислокации частей российских полков в этот район.

 

Напомним, по состоянию на 15 августа, по данным ISW, россияне незначительно продвинулись у Глубокого и Лукьянцев на севере Харьковской области, а также возле Новоселовки Первой и Желанного к юго-востоку от Покровска.

Politico пишет, что в то время как успехи неожиданной Курской операции повысили моральный дух в Украине, российские войска наносят ответный удар, захватывая новые территории Донецкой области.

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