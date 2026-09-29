РФ уготовила по 6-этажному дому в Киеве, есть раненый

Россия ударила по шестиэтажному дому в Киеве. В общей сложности повреждение от утренней атаки зафиксировано в двух районах Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В Голосеевском районе зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. 1 человек пострадал, еще 10 эвакуировано на свежий воздух", - говорится в сообщении.
Имеются последствия атаки также в Соломенском районе. Здесь повреждены два частных жилых дома.
В ГСЧС показали фото последствий ударов.
Атаки дроны продолжаются - уже несколько раз с утра в Киеве объявляли воздушную тревогу.
Напомним, ночью РФ ударила по Киеву баллистикой. В результате удара повреждено учебное заведение.
Из-за атаки возбуждено движение поездов и общественного транспорта в столице.