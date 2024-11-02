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РФ везет учителей из оккупированной Херсонской области в Москву: в ЦНС узнали, зачем

Фото: флаг России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Учителей-коллаборантов из оккупированной части Херсонской области начали отправлять в Москву. Там их учат выявлять проукраинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, на территории временно оккупированной Херсонской области враг начал пилотный проект по подготовке так называемых учителей-наставников. Для этого россияне отправляют "педагогов" группами в Москву, где они несколько недель проходят курсы.

На этот раз соответствующую специальность получили учителя-коллаборанты из Чаплинской средней школы №1.

"Среди ключевых навыков для "наставников" является способность выявлять "неблагонадежных" школьников, то есть тех, кто имеет проукраинские позиции. А также прогрессивная работа по ассимиляции украинских детей", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что практика проведения семинаров в школах в оккупации по выявлению детей, потенциально поддерживающих Украину, не новая. В частности, в течение лета местные учителя для этой цели проходили обязательные тренинги.

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