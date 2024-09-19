Три попадания, уничтоженные дома и пожар: названы последствия ракетного удара по Харькову

Из-за ракетного удара по Харькову, нанесенного российскими оккупантами около полуночи 19 сентября, фиксируются разрушения частных домов, и произошел сильный пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Как рассказал спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, враг около двенадцати часов ночи нанес удары по городу Харьков.

"По состоянию на час ночи обнаружено три места попадания. Все они в Шевченковском районе", - передал он.

По словам представителя облпрокуратуры, в результате взрывов были уничтожены два частных жилых дома.

"Также загорелись хозяйственные постройки и росистая местность площадью около тысячи квадратных метров. На месте травмированных и погибших нет", - говорится в заявлении Чубенко.

По предварительной информации, для ударов российские захватчики использовали баллистическое вооружение.

В прокуратуре добавили, что по факту этого военного преступления было открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Обстрел Харькова

Ранее сообщалось, что около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Фиксировались пуски ракет захватчиками.

Позже в ОВА рассказали, что зафиксированы удары в Харькове по Шевченковскому району. Чиновник рассказал, что предварительно "прилеты" на открытой территории. А мэр проинформировал, что на месте попаданий произошел пожар, и удары пришлись по лесополосе Шевченковского района.