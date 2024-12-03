РФ совершенствует подготовку боевых отрядов и ведение штурмовых операций, - ISW
Военное командование Российской Федерации сосредотачивается на подготовке дополнительных боевых отрядов и совершенствовании тактических штурмовых операций войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Начальник Главного управления боевой подготовки Министерства обороны России, генерал-полковник Иван Бувальцев в статье в официальном бюллетене ведомства "Красная звезда" отметил, что в 2024 году российские военные подготовили для службы в Украине более 300 тысяч военнослужащих-контрактников в полках запаса, среди них - более 3 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов.
В отчете также упомянули информацию главы московского Центра анализа стратегий и технологий и члена гражданского консультативного совета при Минобороны Руслана Пухова о том, что в течение этого года российские военные могут набрать около 300 тысяч военнослужащих. Это утверждение согласуется с сообщением Бувальцева об общем количестве подготовленных контрактников в этом году.
"Один из российских военных блогеров утверждает, что российские военные сосредотачиваются на подготовке солдат для действий в составе тактических штурмовых групп, состоящих из двух-пяти солдат, и отдают приоритет подготовке операторов беспилотников и специалистов по системам радиоэлектронной борьбы", - говорится в отчете ISW.
Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях
В последнее время российские захватчики усилили прессинг на временно оккупированных территориях Украины. Мужчин насильно заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ и принудительно мобилизуют.
В сентябре российский диктатор Владимир Путин не исключил проведения новой волны мобилизации для войны в Украине.
Однако в ISW не уверены в таком решении, поскольку такая дополнительная мобилизация ослабит стабильность режима.
По данным британской разведки, Россия ежемесячно мобилизует в ряды армии около 30 тысяч солдат. Это позволяет покрыть колоссальные потери и в дальнейшем воевать против ВСУ.
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