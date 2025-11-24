RU

РФ днем атаковала дронами Павлоград: повреждены почти два десятка авто, есть раненые

Фото: россияне днем атаковали дронами Павлоград (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска днем атаковали Павлоград Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены почти два десятка авто, есть раненые.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Враг атаковал Павлоград БпЛА. Пострадали три человека. Среди них 37-летняя женщина и девушка 18 лет. Получил травмы и 31-летний мужчина. Всем оказана медицинская помощь. Состояние - средней тяжести", - отметил Гайваненко.

Он также добавил, что в результате обстрела изуродованы административные здания и одно из предприятий. Еще около полутора десятков автомобилей повреждены, еще четыре - уничтожены.

 

Обстрел Украины 24 ноября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 162 дрона различных типов. Противовоздушной обороной сбито, или подавлено 125 вражеских беспилотников.

Однако зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине.

Напомним, вчера вечером, 23 ноября, российские войска массированно атаковали Харьков дронами. В городе зафиксировано прилет в один из домов и есть информация о жертвах и пострадавших.

Также сообщалось, что российские войска ночью дронами атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара возник пожар на одном из судов. Также на этот раз россияне в очередной раз ударили по портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование.

Кроме того, утром российская армия ударила беспилотником по Чернигову. В результате атаки был поврежден частный дом, загорелся пожар. Пострадали родные брат и сестра 2002 и 2006 годов рождения.

