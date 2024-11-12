РФ ударила по Запорожской области: в многоэтажке заблокированы люди

Он сообщил, что в 04:15 в регионе раздались взрывы. Мониторинговые каналы писали, что в тот момент была зафиксирована активность вражеской авиации.

Позже, в 06:19, Федоров подтвердил информацию о том, что удары нанесла авиация противника.

"Россияне нанесли несколько авиаударов. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильковском районах", - написал он.

По его словам, в многоэтажке в результате атаки заблокированы два человека. По состоянию на момент его сообщения проводится спасательная операция.

Также Федоров добавил, что масштабы разрушений выясняются.