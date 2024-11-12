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РФ ударила по Запорожской области: в многоэтажке заблокированы люди

Фото: пожарный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская армия в ночь на 12 ноября нанесла несколько авиаударов по Запорожской области. В результате атаки в многоэтажке заблокированы люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он сообщил, что в 04:15 в регионе раздались взрывы. Мониторинговые каналы писали, что в тот момент была зафиксирована активность вражеской авиации.

Позже, в 06:19, Федоров подтвердил информацию о том, что удары нанесла авиация противника.

"Россияне нанесли несколько авиаударов. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильковском районах", - написал он.

По его словам, в многоэтажке в результате атаки заблокированы два человека. По состоянию на момент его сообщения проводится спасательная операция.

Также Федоров добавил, что масштабы разрушений выясняются.

Напомним, минувшей ночью Россия нанесла три авиаудара по Запорожью. В результате атаки один человек погиб, девять были ранены. Среди раненых оказались трое детей - 4, 15 и 17 лет.

Детальнее о последствиях атаки РФ по Запорожью - читайте в материале РБК-Украина.

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