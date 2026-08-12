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РФ ударила ночью по Украине ракетами, баллистикой и сотней дронов: как справилась ПВО

09:57 12.08.2026 Ср
2 мин
Есть попадание враждебных целей
aimg Елена Чупровская
Фото: сколько целей враг выпустил по Украине (Getty Images)

Ночью 12 августа РФ ударила по Украине баллистической ракетой, управляемыми ракетами Х-31П и Х-35, а также 138 ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Кроме ракет, противник применил 138 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивные дроны, Гербера и дроны-имитаторы Пародия.

Запуски фиксировали из Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Ракеты летели с территории Ростовской области и из акватории Черного моря.

Куда били больше всего

Основное направление удара РФ этой ночью – Сумщина и Одесщина.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, воздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов на севере, юге и востоке страны.

Попадание средств воздушного приступа зафиксировали на 16 локациях. Еще на двух локациях рухнули обломки сбитых целей.

Тем временем последствия ночных ударов РФ фиксируют и в других регионах.

В Запорожье из-за атаки дронов-камикадзе возникли пожары в частном секторе и в торговом центре, а около 1200 потребителей остались без света.

Как сообщало РБК-Украина, Запорожье почти ежедневно страдает от ударов РФ - только 11 августа погибли шесть жителей города, еще 19 получили ранения.

Кроме того, аналитики обратили внимание на изменение тактики россиян с применением баллистики.

По данным Института изучения войны, Россия отказалась от массированных залпов северокорейскими ракетами КН-23 и теперь запускает их в одиночку, вероятно, из-за низкой точности предыдущих партий оружия.

Ранее украинские чиновники сообщали, что Северная Корея передала РФ, по меньшей мере, 40 таких ракет.

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