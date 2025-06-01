РФ ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: 12 жертв, больше 60 раненых

"Сегодня, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось.

"После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - добавляют в Сухопутных войсках.

Как отмечается, по состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности", - добавляют в сообщении.

Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам.

Россия, вероятно, нанесла удар "Искандером"

Как рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, предварительно известно, что удар был нанесен "Искандером", но "окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами".

"На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто, возможно, не успел до них добраться", - отметил он.