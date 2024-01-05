РФ ударила по аграрному предприятию в Ингульце. Есть жертва и раненый

Вечером пятницы, 5 января, Российская Федерация нанесла очередной удар по Херсонской области. Россияне попали аграрному предприятию в селе Ингулец.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его данным, от полученных ран погиб 35-летний мужчина.

Также ранен был 60-летний житель.

"Пострадавшему была оказана медицинская помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - написал Прокудин.

Напомним, российские войска обстреляли Днепровский район Херсона сегодня утром. Из-за атаки вспыхнул состав с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Обстрелы Херсона

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.

Так, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое сотрудников полиции Херсонской области и двое гражданских.

А ночью на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинскому обществу. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.

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