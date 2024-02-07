РФ ударила по предприятию в Новомосковске: разбита почти вся техника

Во время масированной атаки РФ по Украине 7 февраля, оккупанты обстреляли Новомосковск Днепропетровской области. Под удар попало предприятие по благоустройству города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Трактора, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал", - рассказал он.

По словам главы ОВА, вражеские беспилотники побили предприятие, которое занимается благоустройством города.

"Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем", - констатировал Лысак.

Последствия обстрела предприятия в Новомосковске 7 февраля (t.me/dnipropetrovskaODA)

Взрывы и сбитая ракета под Павлоградом

Также, по его словам, утром было громко на Павлоградщине, ВСУ сбили вражескую ракету.

"Одну ракету сбили защитники неба. Но есть и "прилеты" по инфраструктурному объекту. Люди, к счастью, целы", - добавил Лысак.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска не первый раз обстреливают Павлоград, Новомосковск и Кривой Рог Днепропетровской области. Например, во время атаки РФ в Днепропетровской области 8 января 2024 враг обстрелял Новомосковск. Взрывом перевернуло маршрутку, десятки людей получили ранения.

А из-за обстрела в ночь на 3 февраля в Днепропетровской области фиксировались попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались почти 15 тысяч человек. В частности, в Кривом Роге без света остались две котельные, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. Энергетики ввели в городе аварийные отключения света.

Кроме того, во время ракетного удара РФ по Павлоградскому району Днепропетровской области 8 декабря 2023 года было повреждено предприятие. Обстрелом задело и церковь.