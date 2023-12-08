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Повреждено предприятие, задело церковь. Детали атаки РФ под Павлоградом

Днепр, Пятница 08 декабря 2023 10:15
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Повреждено предприятие, задело церковь. Детали атаки РФ под Павлоградом Фото: появились подробности ракетной атаки РФ на Павлоградский район 8 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ракетного удара по Павлоградскому району Днепропетровской области 8 декабря повреждено предприятие. Обстрелом задело и церковь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения. В Павлограде, Терновке и Юрьевской общине", - рассказал он.

По данным главы ОВА, повреждено промышленное предприятие. Кроме того, изуродованы 16 частных домов и 5 дачных.

"Задело церковь. Побито и авто", - добавил Лысак.

Обстрел Украины

Вечером российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе, 5 из 7 беспилотников сбила ПВО. Кроме того, ночью оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.

Уже утром 8 декабря российские войска запустили ракеты с самолетов стратегической авиации, использовав 7 бортов Ту-95. Оккупанты запустили 19 ракет, 14 из которых были сбиты. При этом, во время ракетной атаки в Павлоградском районе один человек погиб, еще четверо ранены. Подробнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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Павлоград Днепропетровская область ракети
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