РФ ударила по учебному заведению на Днепропетровщине: в ГСЧС показали фото последствий

Удары по Днепропетровской области

Российские войска постоянно наносят удары по гражданской и промышленной инфраструктуре Днепропетровской области дронами и ракетами.

Так, 6 августа враг атаковал Никополь Днепропетровской области. В результате артобстрела погибли двое мужчин и женщина, также есть пострадавшие. Среди погибших - 23-летний спасатель. Также из четырех раненых трое человек - работники ГСЧС.

Как позже стало известно, россияне применили тактику двойного удара. Спасатели попали под артиллерийский обстрел, когда обследовали территорию после предыдущего удара. Было прямое попадание в служебный автомобиль.

Кроме того, ночью 6 августа оккупанты атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.