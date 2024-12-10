РФ ударила по городу Златополь в Харьковской области: число пострадавших устанавливается

Отмечается, что в результате удара оккупантов вблизи банковского учреждения были повреждены несколько нежилых зданий и гражданские автомобили.

Повторным ударом РФ попала в административное здание, нанеся новые разрушения и травмы среди мирного населения.

Первоначально было известно о 5 пострадавших от российских обстрелов.

По обновленным данным, всего пострадали 10 человек.

Среди них - двое мужчин в возрасте 49 и 59 лет, а также восемь женщин в возрасте от 29 до 62 лет.

Сообщается, что восемь пострадавших, получивших травмы при повторном обстреле, были госпитализированы в медицинские учреждения.

Спасатели и медики продолжают работу на месте происшествия. Правоохранители собирают данные о масштабах разрушений и характере обстрелов.

Информация о последствиях обстрела обновляется.

Напомним, что в конце ноября Россия обстреляла центр Харькова. Тогда удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания работали спасатели, чтобы потушить пожар. Сначала было известно о шести пострадавших, но позже их количество возросло до десяти.