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Россияне нанесли авиаудары по Константиновке и Краматорску: есть погибший и раненые (фото)

Понедельник 10 февраля 2025 14:33
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Россияне нанесли авиаудары по Константиновке и Краматорску: есть погибший и раненые (фото) Фото: россияне нанесли авиаудары по Константиновке и Краматорску (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла авиационные удары по жилым кварталам Константиновки и Краматорска. Известно о жертве и более 10 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

По данным прокуратуры, вчера вечером, около 21:15, российские войска нанесли 8 авиаударов по Константиновке, использовав ФАБ-250 с УМПК.

В результате обстрела две женщины и трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и переломом.

А уже в 22:00 под вражеский прицел попал Краматорск. Предварительно, россияне сбросили на город ФАБ-500 с УМПК. В результате обстрела погиб 52-летний мужчина, еще 7 человек ранены. У них диагностированы контузии, рваная и убойная раны. На момент обстрела пострадавшие находились в своих домах.

Повреждены 26 частных и многоквартирных домов, 76 гаражей, 24 легковых автомобиля, 7 линий электропередач и газопровод.

Фото: россияне нанесли авиаудары по Константиновке и Краматорску (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Эвакуация в Донецкой области

Стоит напомнить, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления обстрелов и боевых действий. С помощью эвакуационных поездов регулярно доставляют людей в более безопасные регионы Украины. Там переселенцам оказывают необходимую помощь.

В частности, на днях ОВА рассказали, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов.

Также мы писали, что 9 февраля в Покровском районе Донецкой области оккупанты FPV-дроном атаковали спасателей. Из-за обстрела один из сотрудников ГСЧС получил контузию, также была повреждена техника.

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Краматорск Константиновка Донецкая область
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