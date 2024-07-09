РФ ударила по Краматорску: среди раненых - ребенок, поврежденные многоэтажки

Российская армия сегодня, 9 июля, нанесла удар по Краматорску в Донецкой области. В результате пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Краматорский горсовет.

По предварительным данным, россияне нанесли удар по Краматорску - попали в 9-этажку. Еще две многоэтажки были повреждены. На местах работают все необходимые службы.

Как уточнил Филашкин, в результате обстрела пострадали три человека, среди раненых есть 6-летний ребенок - у него легкое повреждение. Зато из двух раненых взрослых 1 человек находится в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, на месте ушиба работают все ответственные службы", - написал Филашкин.

Фото: последствия обстрела Краматорска 9 июля (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Донецкой области

Армия России ведет постоянные обстрелы Донецкой области и наносит удары по населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения. В частности, недавно под обстрел попала бригада энергетиков, работавшая в одном из сел. Один из работников получил ранения.

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