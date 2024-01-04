РФ ударила по нескольким энергообъектам в Кропивницком, 8 раненых. Новые подробности атаки

Под обстрел оккупантов в Кропивницком 4 января попали несколько предприятий энергетики. Восемь работников пострадали, один погиб.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"Во время очередной ракетной атаки по Кропивницкому враг запустил, вероятно, ракету Х-59. Повреждены здания на нескольких предприятиях, принадлежащих местным энергетикам", - рассказал он.
Но, по его словам, самое трагическое, что пострадали рабочие.
"Восемь рабочих с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Один рабочий, к сожалению, погиб", - отметил Райкович, добавив, что он работал автослесарем.
Состояние раненых
У всех раненых осколочные ранения.
"Медики областной больницы и БСМП оперативно оказали помощь. Все, кто нуждался в стационарной помощи, на попечении врачей", - отметил глава ОВА.
На объектах, по данным главы ОВА, сейчас работают работники ГСЧС.
"Пожар одного автомобиля оперативно ликвидирован. Продолжается обследование нескольких частично разрушенных зданий. Также была повреждена линия электропередач", - добавил он, отметив, что в отдельных районах города были перебои с электроснабжением и водой, но все восстановлено.
4 января в Кропивницком прогремели взрывы. Тогда Райкович просил ничего не выкладывать в соцсети, пообещав рассказать подробности происшедшего позже. Вскоре стало известно, что российские войска атаковали предприятие в Кропивницком. Сообщалось о погибшем и раненых, но их количество не уточнялось.
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