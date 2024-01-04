РФ ударила по нескольким энергообъектам в Кропивницком, 8 раненых. Новые подробности атаки

"Во время очередной ракетной атаки по Кропивницкому враг запустил, вероятно, ракету Х-59. Повреждены здания на нескольких предприятиях, принадлежащих местным энергетикам", - рассказал он.

Но, по его словам, самое трагическое, что пострадали рабочие.

"Восемь рабочих с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Один рабочий, к сожалению, погиб", - отметил Райкович, добавив, что он работал автослесарем.

Состояние раненых

У всех раненых осколочные ранения.

"Медики областной больницы и БСМП оперативно оказали помощь. Все, кто нуждался в стационарной помощи, на попечении врачей", - отметил глава ОВА.

На объектах, по данным главы ОВА, сейчас работают работники ГСЧС.

"Пожар одного автомобиля оперативно ликвидирован. Продолжается обследование нескольких частично разрушенных зданий. Также была повреждена линия электропередач", - добавил он, отметив, что в отдельных районах города были перебои с электроснабжением и водой, но все восстановлено.

Обстрел Кропивницкого

4 января в Кропивницком прогремели взрывы. Тогда Райкович просил ничего не выкладывать в соцсети, пообещав рассказать подробности происшедшего позже. Вскоре стало известно, что российские войска атаковали предприятие в Кропивницком. Сообщалось о погибшем и раненых, но их количество не уточнялось.