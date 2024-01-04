Россияне атаковали предприятие в Кропивницком: есть раненые и погибший

Российские войска обстреляли Кропивницкий 4 января. Под ударом оказалось одно из предприятий города, есть жертва и раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированые и один погибший", - написал он.

Взрывы в Кропивницком

Некоторое время до этого сообщалось о взрывах в Кропивницком. Тогда Райкович просил ничего не выкладывать в соцсети, пообещав рассказать подробности происшедшего позже.

Напомним, что в ночь на 4 января российские войска атаковали Украину, использовав ракеты и дроны. В частности, ПВО удалось сбить два из двух БПЛА в Хмельницкой области.

При этом, оккупанты ударили ракетами по Харькову и Курахову. В частности, российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову, предварительно применив ракеты С-300 по центру города. Есть повреждения инфраструктуры. А в Курахово под обстрел попали школа и детский сад.