ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ ударила по Харькову 10 дронами: 66 раненых, среди них - дети

Харьков, Понедельник 07 июля 2025 16:12
UA EN RU
РФ ударила по Харькову 10 дронами: 66 раненых, среди них - дети Фото: россияне ударили по Харькову 10 дронами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска утром 7 июля ударили по Харькову 10 ударными дронами. В результате атаки пострадали 66 человек, среди них - 6 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Всего с 05:20 до 10:30 утра враг ударил по мирному городу 10 БПЛА. Пострадала гражданская инфраструктура в трех районах Харькова - Шевченковском, Слободском и Холодногорском", - сообщил Синегубов.

По его словам, сейчас известно о по меньшей мере 66 пострадавших, среди которых 6 детей.

Глава ОВА отметил, что цифра пострадавших меняется, потому что люди продолжают обращаться за помощью медиков.

В больницах находится восемь пострадавших, в том числе двое детей.

Кроме того, один человек погиб в результате второго обстрела.

"На местах ударов работают профильные службы. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов, прокуратура и полиция документируют очередные преступления врага", - добавил Синегубов.

Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/synegubov)

Обстрел Харькова 7 июля

Напомним, сегодня утром, 7 июля, Харьков подвергся массированной атаке дронов. Впервые российская армия запустила беспилотники по городу около 05:30. В результате атаки было зафиксировано попадание в многоэтажку, известно о десятках пострадавших и одной жертве. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, через несколько часов россияне снова "Шахедами" атаковали Харьков. На этот раз под вражеским ударом также было Запорожье.

Впоследствии стало известно, что целью россиян были здания областных ТЦК и СП в городах. Во время атаки пострадало большое количество гражданских. Подробно об этой атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Харьков Война в Украине Атака дронов
Новости
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского