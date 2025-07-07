РФ ударила по Харькову 10 дронами: 66 раненых, среди них - дети
Российские войска утром 7 июля ударили по Харькову 10 ударными дронами. В результате атаки пострадали 66 человек, среди них - 6 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Всего с 05:20 до 10:30 утра враг ударил по мирному городу 10 БПЛА. Пострадала гражданская инфраструктура в трех районах Харькова - Шевченковском, Слободском и Холодногорском", - сообщил Синегубов.
По его словам, сейчас известно о по меньшей мере 66 пострадавших, среди которых 6 детей.
Глава ОВА отметил, что цифра пострадавших меняется, потому что люди продолжают обращаться за помощью медиков.
В больницах находится восемь пострадавших, в том числе двое детей.
Кроме того, один человек погиб в результате второго обстрела.
"На местах ударов работают профильные службы. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов, прокуратура и полиция документируют очередные преступления врага", - добавил Синегубов.
Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/synegubov)
Обстрел Харькова 7 июля
Напомним, сегодня утром, 7 июля, Харьков подвергся массированной атаке дронов. Впервые российская армия запустила беспилотники по городу около 05:30. В результате атаки было зафиксировано попадание в многоэтажку, известно о десятках пострадавших и одной жертве. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, через несколько часов россияне снова "Шахедами" атаковали Харьков. На этот раз под вражеским ударом также было Запорожье.
Впоследствии стало известно, что целью россиян были здания областных ТЦК и СП в городах. Во время атаки пострадало большое количество гражданских. Подробно об этой атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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