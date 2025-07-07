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РФ вдарила по Харкову 10 дронами: 66 поранених, серед них - діти

Харків , Понеділок 07 липня 2025 16:12
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РФ вдарила по Харкову 10 дронами: 66 поранених, серед них - діти Фото: росіяни вдарили по Харкову 10 дронами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вранці 7 липня вдарили по Харкову 10 ударними дронами. Внаслідок атаки постраждали 66 людей, серед них - 6 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Загалом із 05:20 до 10:30 ранку ворог вдарив по мирному місту 10 БПЛА. Постраждала цивільна інфраструктура в трьох районах Харкова - Шевченківському, Слобідському та Холодногірському", - повідомив Синєгубов.

За його словами, наразі відомо про щонайменше 66 постраждалих, серед яких 6 дітей.

Глава ОВА зазначив, що цифра постраждалих змінюється, бо люди продовжують звертатися по допомогу медиків.

У лікарнях перебуває восьмеро постраждалих, зокрема двоє дітей.

Окрім того, одна людина загинула внаслідок другого обстрілу.

"На місцях ударів працюють профільні служби. Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки обстрілів, прокуратура та поліція документують чергові злочини ворога", - додав Синєгубов.

Фото: наслідки удару РФ по Харкову (t.me/synegubov)

Обстріл Харкова 7 липня

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 липня, Харків зазнав масованої атаки дронів. Вперше російська армія запустила безпілотники по місту близько 05:30. Внаслідок атаки було зафіксовано влучання у багатоповерхівку, відомо про десятки постраждалих та одну жертву. Детальніше про наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, через декілька годин росіяни знову "Шахедами" атакували Харків. Цього разу під ворожим ударом також було Запоріжжя.

Згодом стало відомо, що ціллю росіян були будівлі обласних ТЦК та СП у містах. Під час атаки постраждала велика кількість цивільних. Детально про цю атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ДСНС Харків Війна в Україні Атака дронів
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