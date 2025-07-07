РФ вдарила по Харкову 10 дронами: 66 поранених, серед них - діти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Глава ОВА зазначив, що цифра постраждалих змінюється, бо люди продовжують звертатися по допомогу медиків.

За його словами, наразі відомо про щонайменше 66 постраждалих, серед яких 6 дітей.

"Загалом із 05:20 до 10:30 ранку ворог вдарив по мирному місту 10 БПЛА. Постраждала цивільна інфраструктура в трьох районах Харкова - Шевченківському, Слобідському та Холодногірському", - повідомив Синєгубов.

Обстріл Харкова 7 липня

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 липня, Харків зазнав масованої атаки дронів. Вперше російська армія запустила безпілотники по місту близько 05:30. Внаслідок атаки було зафіксовано влучання у багатоповерхівку, відомо про десятки постраждалих та одну жертву. Детальніше про наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, через декілька годин росіяни знову "Шахедами" атакували Харків. Цього разу під ворожим ударом також було Запоріжжя.

Згодом стало відомо, що ціллю росіян були будівлі обласних ТЦК та СП у містах. Під час атаки постраждала велика кількість цивільних. Детально про цю атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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