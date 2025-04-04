РФ ударила FPV-дроном по Херсонской ТЭЦ, нарушив энергетическое перемирие, - Зеленский

"Сегодня же в Херсоне - новый целенаправленный удар российского FPV-дрона по объекту энергетики - по Херсонской ТЭЦ", - сообщил Зеленский.

Он считает, что такие удары не могут быть случайностью, ведь россияне знают, что это объект энергетики и что такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне.

"Все российские обещания заканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них - это пустое слово. И поэтому нужно давление - достаточное давление на Россию, чтобы они чувствовали последствия каждого своего обмана, каждого удара, каждого дня, когда они забирают жизни людей и затягивают войну", - рассказал президент.

"Энергетическое перемирие"

Напомним, при посредничестве США, Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта.

Однако несмотря на договоренности российские войска почти сразу нарушили их. Уже были атакованы энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

В частности, 1 апреля российская армия повредила энергообъект в Херсоне, тогда без света остались 45 тысяч жителей.

Также Генеральный штаб ВСУ опубликовал заявление о соблюдении условий энергетического перемирия со стороны Сил обороны.