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РФ ударила по "Эпицентру" в Прилуках на Черниговщине

10:54 08.09.2026 Вт
2 мин
Полиция уже работает на месте удара и предупреждает жителей об опасности
aimg Анастасия Никончук
РФ ударила по "Эпицентру" в Прилуках на Черниговщине Фото: удар по "Эпицентру" (Полиция Черниговской области)
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Российские войска днем нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области. Сейчас правоохранители и профильные службы работают непосредственно на месте атаки, фиксируют последствия удара и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Полиции Черниговской области в сети Facebook.

Что происходит на месте удара

После атаки к торговому центру прибыли следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и представители других профильных служб. Правоохранители проводят первоочередные действия, обследуют место происшествия и документируют последствия российского удара по гражданскому объекту.

Полиция также занимается охраной территории "Эпицентра", где произошла атака. Это необходимо для обеспечения безопасности и сохранения следов, которые могут иметь значение для дальнейшего расследования.

Полиция предупредила об опасности

Правоохранители призвали жителей не приближаться к территории, подвергшейся удару. Граждан просят соблюдать необходимую дистанцию и учитывать сохраняющуюся угрозу повторной атаки.

Кроме того, полиция напомнила о необходимости не игнорировать сигналы воздушной тревоги. При объявлении опасности людям следует соблюдать установленные правила безопасности и выполнять рекомендации соответствующих служб.

Напоминаем, что 4 сентября российские войска в течение суток шесть раз атаковали торговый центр "Эпицентр" в Николаеве. После первых ударов десять сотрудников почти сутки пытались спасти здание от огня: тушили пожары, поднимались на крышу, заходили внутрь и перекрывали поврежденные трубы. После очередных попаданий спасти торговый центр уже не удалось.

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