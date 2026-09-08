РФ ударила по "Эпицентру" в Прилуках на Черниговщине
Российские войска днем нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области. Сейчас правоохранители и профильные службы работают непосредственно на месте атаки, фиксируют последствия удара и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Полиции Черниговской области в сети Facebook.
Что происходит на месте удара
После атаки к торговому центру прибыли следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и представители других профильных служб. Правоохранители проводят первоочередные действия, обследуют место происшествия и документируют последствия российского удара по гражданскому объекту.
Полиция также занимается охраной территории "Эпицентра", где произошла атака. Это необходимо для обеспечения безопасности и сохранения следов, которые могут иметь значение для дальнейшего расследования.
Полиция предупредила об опасности
Правоохранители призвали жителей не приближаться к территории, подвергшейся удару. Граждан просят соблюдать необходимую дистанцию и учитывать сохраняющуюся угрозу повторной атаки.
Кроме того, полиция напомнила о необходимости не игнорировать сигналы воздушной тревоги. При объявлении опасности людям следует соблюдать установленные правила безопасности и выполнять рекомендации соответствующих служб.
Напоминаем, что 4 сентября российские войска в течение суток шесть раз атаковали торговый центр "Эпицентр" в Николаеве. После первых ударов десять сотрудников почти сутки пытались спасти здание от огня: тушили пожары, поднимались на крышу, заходили внутрь и перекрывали поврежденные трубы. После очередных попаданий спасти торговый центр уже не удалось.