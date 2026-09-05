В "Эпицентре" сделали заявление после атаки на ТЦ в Николаеве: было шесть прилетов

Российские войска шесть раз ударили по "Эпицентру" в Николаеве в течение суток, 4 сентября. Работники пытались спасти ТЦ, рискуя своей жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook руководителя Департамента по связям с общественностью сети ТЦ "Эпицентр" Юлии Чудновец.

По ее словам, в этом "Эпицентре" работали 520 человек. Среди них были сотрудники, ранее переведенные в Николаев из разрушенных российскими атаками объектов в Херсоне, Запорожье и Одессе.

Таким образом, часть работников вторично потеряла свое рабочее место из-за войны.

"Наши люди боролись за свой "Эпицентр" целые сутки. За это время было шесть прилетов. Дроны кружили над объектом, не давая тушить пожар. Как только появлялась возможность - они возвращались", - отметила Чудновец.

Работники почти сутки тушили пожары

Отдельно в "Эпицентре" рассказали, что десять сотрудников компании в течение почти суток собственноручно тушили пожары в торговом центре.

Люди поднимались на крышу, заходили внутрь охваченного пламенем здания, перекрывали поврежденные трубы и пытались спасти технику. Во время атак они скрывались от ударных беспилотников, а после отбоя угрозы снова возвращались к работе.

Первый "Шахед" попал в центральную часть здания. После этого заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Вадим Ларионов поднялся на крышу и погасил возгорание.

Одновременно тушили пожар и внутри торгового центра.

После четырех ударов ТЦ почти удалось спасти

Около 18:00 произошло еще два удара. Работники снова пошли тушить огонь, не дожидаясь приезда спасателей. Впоследствии к ним присоединились сотрудники ГСЧС.

После этого произошло еще одно попадание – в районе Центра мебели. Там сработала система пожаротушения.

Около 20:00 после четырех ударов торговый центр, как отмечают в компании, практически удалось спасти. На объекте оставалось только тление.

Последний удар изменил ситуацию

Однако атака на этом не завершилась. Один из дронов упал, а следующий попал в состав Центра мебели.

В этот момент над Николаевом продолжали кружить еще два беспилотника. Из-за угрозы нового удара работники и спасатели были вынуждены покинуть территорию и перейти в укрытие.

Приблизительно пол часа они не могли вернуться к пожару. За это время ветер начал разносить пламя вглубь торгового центра.

Когда люди смогли снова подойти к зданию, пожар уже значительно усилился. Огонь повредил конструкции, начали обрушиваться стены.

Директор торгового центра Александр Дмитришин отметил, что без последнего попадания работникам, вероятно, удалось сохранить здание.

"Если бы не последнее попадание, мы спасли бы торговый центр. Мы действительно очень старались", - подытожил он.