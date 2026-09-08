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РФ вдарила по "Епіцентру" в Прилуках на Чернігівщині

10:54 08.09.2026 Вт
2 хв
Поліція вже працює на місці удару та попереджає мешканців про небезпеку
aimg Анастасія Никончук
РФ вдарила по "Епіцентру" в Прилуках на Чернігівщині Фото: удар по "Епіцентру" (Поліція Чернігівської області)
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Російські війська вдень завдали удару по торговому центру "Епіцентр" у Прилуках Чернігівської області. Наразі правоохоронці та профільні служби працюють безпосередньо на місці атаки, фіксують наслідки удару та встановлюють обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Поліції Чернігівської області у мережі Facebook.

Що відбувається на місці удару

Після атаки до торговельного центру прибули слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та представники інших профільних служб. Правоохоронці проводять першочергові дії, обстежують місце події та документують наслідки російського удару по цивільному об'єкту.

Поліція також опікується охороною території "Епіцентру", де відбулася атака. Це необхідно для забезпечення безпеки та збереження слідів, які можуть мати значення для подальшого розслідування.

Поліція попередила про небезпеку

Правоохоронці закликали мешканців не наближатися до території, яка зазнала удару. Громадян просять дотримуватися необхідної дистанції і враховувати загрозу повторної атаки, що зберігається.

Крім того, поліція нагадала необхідність не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки людям слід дотримуватись встановлених правил безпеки та виконувати рекомендації відповідних служб.

Нагадуємо, що 4 вересня російські війська протягом доби шість разів атакували торговий центр "Епіцентр" у Миколаєві. Після перших ударів десять співробітників майже добу намагалися врятувати будівлю від вогню: гасили пожежі, піднімалися на дах, заходили всередину та перекривали пошкоджені труби. Після чергових влучень урятувати торговий центр вже не вдалося.

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