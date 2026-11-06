РФ ударила по энергообъекту в Житомире: в Киеве стало меньше света

В Киеве ухудшилась ситуация со светом и водой. Причиной стал удар России по энергообъекту в Житомирской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.
Кличко отметил, что повреждение энергообъекта в Житомире повлияло на ситуацию с энергообеспечением столицы.
"Также снизилось давление в системе водоснабжения Киева. На станциях, где есть такая возможность, "Киевводоканал" переключает питание на генераторы", - говорит он.
Бунечко, в свою очередь, сообщил, что РФ атаковала объект энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде.
"На месте работают ремонтные бригады, которые оценивают масштаб повреждений оборудования и меры, необходимые для возобновления энергоснабжения", - заверил он.
Пока неизвестно, сколько нужно времени для проведения ремонтных работ, уточнил Бунечко.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия снова ударила по энергообъектам ДТЭК в Киевской области. Света нет в двух районах.
Кроме того, за последние трое суток россияне нанесли 78 массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под прицелом неприятеля оказались как электростанции, так и объекты передачи тока.