РФ ударила по энергообъекту в Житомире: в Киеве стало меньше света

Ситуация в Киеве

Кличко отметил, что повреждение энергообъекта в Житомире повлияло на ситуацию с энергообеспечением столицы.

"Также снизилось давление в системе водоснабжения Киева. На станциях, где есть такая возможность, "Киевводоканал" переключает питание на генераторы", - говорит он.

Обстрел в Житомире

Бунечко, в свою очередь, сообщил, что РФ атаковала объект энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде.

"На месте работают ремонтные бригады, которые оценивают масштаб повреждений оборудования и меры, необходимые для возобновления энергоснабжения", - заверил он.



Пока неизвестно, сколько нужно времени для проведения ремонтных работ, уточнил Бунечко.