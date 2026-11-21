Иллюстративное фото: Россия ударила по энергообъекту в Виннице (ГСЧС)

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Российские оккупанты утром 21 ноября атаковали энергетический объект в Виннице. Часть города без света, ударной волной поврежден детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Винницы Сергея Моргунова.

"В результате попадания в объект инфраструктуры часть города без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сообщил мэр. Также, по его словам, взрывная волна повредила детсад. Комиссии обследуют жилые дома.