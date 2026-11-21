В Днепре и области ввели экстренные отключения света
В субботу, 21 ноября, экстренные отключения света охватили Днепр и четыре района области. Поэтому потребителям не стоит ориентироваться на привычные графики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Экстренные отключения применяются в Днепре, а также в четырех районах области. В частности без света могут оставаться потребители Днепровского, Самаровского, Павлоградского и Каменского районов.
При таких ограничениях почасовые графики не работают. Поэтому время возможного возобновления электроснабжения может не соответствовать обнародованному расписанию.
В ДТЭК отметили, что о дальнейших изменениях будут сообщать дополнительно.
Напомним, в ночь на 21 ноября российские войска нанесли несколько ударов по Кривому Рогу. В результате атаки погибли два человека, еще 60 получили ранения, среди них шестеро детей.
В городе повреждено около 25 многоквартирных домов, больница, учебные заведения, предприятия и автомобили.