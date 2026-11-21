Ілюстративне фото: Росія вдарила по енергооб'єкту у Вінниці (ДСНС)

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Російські окупанти вранці 21 листопада атакували енергетичний об'єкт у Вінниці. Частина міста без світла, ударною хвилею пошкоджений дитсадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Вінниці Сергія Моргунова.

"Унаслідок влучання в об’єкт інфраструктури частина міста без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомив мер. Також, за його словами, вибухова хвиля пошкодила дитсадок. Комісії обстежують житлові будинки.