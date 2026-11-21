РФ вдарила по енергооб'єкту у Вінниці: частина міста без світла, пошкоджений дитсадок
11:00 21.11.2026 Сб
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Ілюстративне фото: Росія вдарила по енергооб'єкту у Вінниці (ДСНС)
Російські окупанти вранці 21 листопада атакували енергетичний об'єкт у Вінниці. Частина міста без світла, ударною хвилею пошкоджений дитсадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Вінниці Сергія Моргунова.
"Унаслідок влучання в об’єкт інфраструктури частина міста без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомив мер.
Також, за його словами, вибухова хвиля пошкодила дитсадок. Комісії обстежують житлові будинки.
Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, екстрені відключення світла охопили Дніпро та чотири райони області. Через це споживачам не варто орієнтуватися на звичні графіки.