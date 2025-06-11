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РФ ударила по энергообъекту на Херсонщине: жителей призывают готовиться к отключениям

Фото: РФ ударила по энергообъекту, возможны длительные отключения (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ситуация с электроснабжением в Херсонской области остается сложной. Возможны длительные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника областной военной администрации Александра Прокудина.

Российские войска нанесли удар по важному энергетическому объекту, что привело к серьезным последствиям для энергосистемы региона.

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия российских обстрелов и как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.

"Все необходимые службы и Министерства оказывают необходимую помощь. Благодарен им за поддержку", - написал он.

Вместе с тем, Прокудин предупредил, что пока невозможно спрогнозировать сроки завершения ремонтных работ.

Поэтому жителей Херсонщины призывают подготовиться к возможному длительному отсутствию электроснабжения.

График отключения воды

В Херсонском городском совете сообщили, что из-за обесточивания, вызванного российскими атаками, вода в Херсоне будет подаваться по графику - с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

График будет действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

Как информируют, возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.

"Уверяю, что энергетики и все соответствующие службы делают все возможное и невозможное, чтобы восстановить электроснабжение. Об изменениях буду информировать отдельно", - отметил в Telegram начальник МВА Ярослав Шанько.

Обстрел Херсона

Сегодня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц.

Как сообщает Херсонская ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону. 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

Напомним, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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