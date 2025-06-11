РФ ударила по энергообъекту на Херсонщине: жителей призывают готовиться к отключениям

Российские войска нанесли удар по важному энергетическому объекту, что привело к серьезным последствиям для энергосистемы региона.

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия российских обстрелов и как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.

"Все необходимые службы и Министерства оказывают необходимую помощь. Благодарен им за поддержку", - написал он.

Вместе с тем, Прокудин предупредил, что пока невозможно спрогнозировать сроки завершения ремонтных работ.

Поэтому жителей Херсонщины призывают подготовиться к возможному длительному отсутствию электроснабжения.

График отключения воды

В Херсонском городском совете сообщили, что из-за обесточивания, вызванного российскими атаками, вода в Херсоне будет подаваться по графику - с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

График будет действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

Как информируют, возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.

"Уверяю, что энергетики и все соответствующие службы делают все возможное и невозможное, чтобы восстановить электроснабжение. Об изменениях буду информировать отдельно", - отметил в Telegram начальник МВА Ярослав Шанько.