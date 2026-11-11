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РФ ударила по энергообъектам Одесщины, погибла женщина

09:49 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: в результате атаки на энергетику в области масштабные отключения (Getty Images)

Российские удары по энергетике Одесщины оставили без света около 135 тысяч потребителей. В результате удара погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Где пропал свет на Одесщине

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесщины", - подчеркнул Кипер.

Энергетические объекты россияне повредили вечером 10 ноября и утром 11 ноября. Из-за этого в нескольких районах области начались аварийные отключения.

В настоящее время без света остаются около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов.

Энергетики Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети уже устраняют последствия атаки.

На время ремонта местные власти открыли дополнительные Пункты несокрушимости.

Сначала Кипер сообщал, что из-за атаки пострадал один человек и ему оказывают медицинскую помощь. Впоследствии он рассказал, что это 70-летняя женщина, и она погибла.

Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи до последнего сражались за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.

Напомним, в ночь на 11 ноября Россия атаковала Украину 163 дронами и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

По состоянию на 08.00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 144 цели, а попадания зафиксировали на 17 локациях.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 10 ноября россияне массированно атаковали Кривой Рог дронами, целясь в объекты критической инфраструктуры.

Из-за этого город частично остался без света, а повреждения получили многоквартирные дома, школы и детские сады.

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