РФ ударила по энергообъектам Одесщины, погибла женщина

Где пропал свет на Одесщине

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесщины", - подчеркнул Кипер.

Энергетические объекты россияне повредили вечером 10 ноября и утром 11 ноября. Из-за этого в нескольких районах области начались аварийные отключения.

В настоящее время без света остаются около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов.

Энергетики Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети уже устраняют последствия атаки.

На время ремонта местные власти открыли дополнительные Пункты несокрушимости.

Сначала Кипер сообщал, что из-за атаки пострадал один человек и ему оказывают медицинскую помощь. Впоследствии он рассказал, что это 70-летняя женщина, и она погибла.

Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи до последнего сражались за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.

Напомним, в ночь на 11 ноября Россия атаковала Украину 163 дронами и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

По состоянию на 08.00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 144 цели, а попадания зафиксировали на 17 локациях.