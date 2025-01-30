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РФ ударила дроном по частному сектору в Харькове

Иллюстративное фото: РФ ударила дроном по частному сектору в Харькове 30 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Утром четверга, 30 января, российская армия нанесла дроновой удар по городу Харьков. Сейчас уточняются последствия удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Враг совершил удар по Харькову. Предварительно есть информация о попадании БПЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе. Детали уточняем", - написал Терехов.

По состоянию на 10:20 о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Обновлено в 10:25.

Терехов уточнил что "прилет" произошел возле частного дома. Там выбиты стекла, поврежден забор. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует.

Обновлено в 11:00.

Терехов сообщил об одном пострадавшем в результате дроновой атаки.

"Есть один пострадавший - острая реакция на стресс", - написал он.

Напомним, в ночь на 28 января, в Харькове прогремели взрывы во время вражеской воздушной атаки из-за применения ударных беспилотников. Тогда Терехов сообщил о "прилете" на территорию гражданского предприятия в Новобаварском районе. В результате ударов пострадали четверо гражданских жителей.

Как рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, ударный дрон "Молния" был собран из крайне примитивных деталей. Общая стоимость одного такого беспилотника оценивается в 300 долларов.

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