РФ ударила дроном по частному сектору в Харькове

"Враг совершил удар по Харькову. Предварительно есть информация о попадании БПЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе. Детали уточняем", - написал Терехов.

По состоянию на 10:20 о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Обновлено в 10:25.

Терехов уточнил что "прилет" произошел возле частного дома. Там выбиты стекла, поврежден забор. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует.

Обновлено в 11:00.

Терехов сообщил об одном пострадавшем в результате дроновой атаки.

"Есть один пострадавший - острая реакция на стресс", - написал он.

Напомним, в ночь на 28 января, в Харькове прогремели взрывы во время вражеской воздушной атаки из-за применения ударных беспилотников. Тогда Терехов сообщил о "прилете" на территорию гражданского предприятия в Новобаварском районе. В результате ударов пострадали четверо гражданских жителей.