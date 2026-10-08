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РФ убила 33 человека ударом по автобусу в Краматорске: в двух городах останавливают транспорт

13:04 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: В Краматорске растет количество жертв (@VadymFilashkin)

По меньшей мере 33 гражданских погибли в результате российского удара по рейсовому автобусу в Краматорске. Также возросло количество пострадавших.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"33 человека погибли, еще 18 получили ранения в результате российского удара по рейсовому автобусу в Краматорске, в котором находились люди. В результате удара возник пожар в двух автобусах и на открытой территории. Спасатели оказали помощь пострадавшим и ликвидировали возгорание", - сказано в заявлении Филашкина.

На фоне усиления российского террора глава Донецкой ОВО принял срочное решение касательно работы общественного транспорта.

"Учитывая резкое ухудшение ситуации по безопасности, дал распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям остановить работу общественного транспорта", - сообщил Филашкин.

Последствия удара РФ по автобусу в Краматорске (Фото: dsns_telegram)

Он обратил внимание на то, что российские захватчики сознательно и прицельно наносят удары именно по гражданским.

По словам главы ОВА, для врага автобус с пассажирами - привлекательная мишень именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей.

Последствия удара РФ по автобусу в Краматорске (Фото: dsns_telegram)

"При таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей. Безопасность жителей Краматорска и Славянска сейчас превыше всего. Прошу отнестись к этому решению с пониманием", - добавил Филашкин.

Обновлено в 13:14

В поселке Беленькое Краматорской общины в результате российской атаки погибли 3 человека. Одного из погибших спасатели извлекли из-под завалов частного дома.

Что известно о предыдущих атаках РФ на Краматорск

Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 22 сентября российские захватчики сбросили авиабомбу на жилой район Краматорска Донецкой области. В результате удара были повреждены храм и многоэтажные дома.

Ранее россияне также ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в городе.

А 13 сентября российская авиация сбросила на город четыре авиабомбы. Тогда в результате атаки пострадали шесть человек.

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