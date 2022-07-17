РФ не збільшила кількість кораблів в Чорному морі після шторму (dfnc ru)

В Чорному морі Росія тримає 2 ракетних та 1 великий десантний корабель. Це угрупування є найменшим за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Попри те, що штормова погода в північно-західній частині Чорного моря вгамувалася, корабельне угруповання ворожих сил продовжує триматися у складі 2 ракетних та 1 великого десантного корабля", - йдеться в повідомленні. При цьому, як зазначають військові, ці кораблі несуть службу в ракетно-безпечних районах в зоні прикриття їх берегових систем ППО.