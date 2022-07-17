РФ не увеличила количество кораблей в Черном море после шторма

В Черном море Россия держит 2 ракетных и 1 большой десантный корабль. Эта группировка является самой маленькой за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

"Несмотря на то, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря успокоилась, корабельная группировка враждебных сил продолжает держаться в составе 2 ракетных и 1 большого десантного корабля", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают военные, эти корабли несут службу в ракетно-безопасных районах в зоне прикрытия их береговых систем ПВО.