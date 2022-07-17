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РФ не увеличила количество кораблей в Черном море после шторма

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 июля 2022 18:50
РФ не увеличила количество кораблей в Черном море после шторма Фото: РФ не увеличила количество кораблей в Черном море после шторма (dfnc ru)
Автор: Наталия Гурковская

В Черном море Россия держит 2 ракетных и 1 большой десантный корабль. Эта группировка является самой маленькой за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Несмотря на то, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря успокоилась, корабельная группировка враждебных сил продолжает держаться в составе 2 ракетных и 1 большого десантного корабля", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают военные, эти корабли несут службу в ракетно-безопасных районах в зоне прикрытия их береговых систем ПВО.

Отметим, 30 мая стало известно, что Черноморский флот Российской Федерации свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

При этом наибольшее число кораблей, которые РФ располагала в Черном море, достигало 7 кораблей.

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