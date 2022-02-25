РФ стверджує, що Україна відклала до суботи питання переговорів

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що питання переговорів на порядку денному. Україна нібито прийме рішення в суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RG .

За її словами, Київ переніс на суботу питання переговорів з Росією, які стали обговорюватися після заяви президента України про готовність обговорювати припинення війни.

"Українська сторона відмовилася від ведення переговорів. Представники Києва запропонували перенести це питання на завтра", - заявила вона.