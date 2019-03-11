РФ посилила військове угруповання в Криму

Шойгу назвав військову присутність в Криму захистом інтересів Росії в Чорному морі

Российская Федерация усилила войсковую группировку в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что на заседании комитета Госдумы России по обороне министр отметил усиление военного присутствия на полуострове.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует провести в аннексированном Крыму военные учения, в которых задействуют более 10 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Отметим, на прошлой неделе комитет иностранных дел Палаты представителей Конгресса США единогласным решением одобрил законопроект, который запрещает правительству США признавать Крым территорией РФ.

"Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в документе.