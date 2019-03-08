В США схвалили законопроект, що забороняє визнавати Крим російським

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Законопроект передано до Палати представників Конгресу для ухвалення

Члени Комітету у закордонних справ Палати представників Конгресу США одноголосним рішенням схвалили законопроект, який забороняє уряду США визнавати Крим територією РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ комітету.

В тексті закону Про невизнання анексії Криму пропонується заборонити уряду США визнавати анексію Криму Російською Федерацією.

"Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не визнавати суверенітет Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами", - йдеться у документі.

Разом з тим в документі прописано, що президент США має право зробити виняток, якщо буде вирішено, "що це необхідно для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів".

Наразі законопроект спрямований на розгляд до Палати представників Конгресу США. Після цього його мають схвалити обидві палати Конгресу та підписати президент США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США закликають РФ припинити перешкоджання судноплавства в Чорному та Азовському морях. Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл заявив, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією.