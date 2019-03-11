РФ посилила військове угруповання в Криму

Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Шойгу назвав військову присутність в Криму захистом інтересів Росії в Чорному морі

Російська Федерація посилила військове угруповання в окупованому Криму. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що на засіданні комітету Держдуми Росії з оборони міністр наголосив на посилення військової присутності на півострові.

"Посилено склад військ у Криму, що забезпечує захист території півострова і інтересів Росії в Чорному морі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планує провести в анексованому Криму військові навчання, в яких використають понад 10 тис. артилеристів і близько 3 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння.

Відзначимо, минулого тижня комітет закордонних справ Палати представників Конгресу США одностайно схвалив законопроект, який забороняє уряду США визнавати Крим територією РФ.

"Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не визнавати суверенітет Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами", - йдеться в документі.