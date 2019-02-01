У РФ погіршився стан здоров'я ще трьох українських моряків

Омбудсмен вимагає провести медичне обстеження моряків

Со слов адвокатов, у Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченка ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В частности, она сообщила, что обратит внимание уполномоченного РФ Татьяны Москальковой на необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения этих моряков. Для этого она направит российскому омбудсмену соответствующего письма.

Кроме того, Денисова призывает Москалькову проверить состояние содержания и наличие условий для лечения раненых моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.

"Жду реакцию Татьяны Москальковой и информацию относительно оказания необходимой врачебной помощи", - отметила Денисова.

РБК-Украина писало, что врач в СИЗО "Лефортово", куда накануне перевели раненых украинских военнопленных моряков, обнаружил у моряка Василия Сороки повреждение еще одной мышцы.

Напомним, все трое украинских военнопленных моряков - Эйдер, Сорока и Артеменко, которых накануне перевели в РФ из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем.