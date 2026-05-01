РФ вдвое нарастила атаки "Молниями": наши военные нуждаются в дронах-перехватчиках

Россия вдвое нарастила интенсивность атак ударными дронами "Молния", которые стали самым распространенным типом на фронте. Фонд "Повернись живим" с партнерами объявили "Сбор 150%", чтобы обеспечить военных дронами-перехватчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз фонда "Повернись живим".
Главное:
Ударные дроны "Молния" регулярно атакуют Харьков, Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области, разрушая жилые районы и гражданскую инфраструктуру.
Благодаря способности преодолевать расстояние в 50 км (и иногда больше), оккупанты используют их для ударов по укрытиям украинских защитников, уничтожения бронетехники и капитальных сооружений.
Динамика применения этих дронов врагом стремительно растет: если в феврале на отдельных участках фронта было зафиксировано около 1 300 "Молний", то в марте их количество выросло почти до 3 000 - то есть более чем вдвое.
С августа 2024 года счетчик "Дронопада" насчитал уже 15 265 сбитых "Молний", что делает их самым распространенным типом дронов на линии соприкосновения.
Главная опасность этих БпЛА заключается в системности и массовости. Они дешевые и простые в производстве, что позволяет врагу насыщать ими все направления фронта.
"Молнии" - это большая беда из-за высокой насыщенности на всех направлениях. Их настолько много, что средства для сбивания исчерпываются с невиданной скоростью. Для эффективного противодействия "нашествию" российских БпЛА военным нужно все больше дронов-перехватчиков", - отмечает военный менеджер проекта "Дронопад" Даниил Шингельский.
Также не менее важными для наших военных остаются транспорт, наземные станции управления и другое сопутствующее оборудование.
Эффективным средством противодействия "Молниям" остаются FPV-дроны. Несмотря на высокий уровень подготовки украинских военных, масштабы вражеских атак часто превышают имеющиеся возможности перехвата.
В целом благодаря проекту "Дронопад" украинские защитники сбили уже 30 000 российских дронов различных типов. Каждая уничтоженная цель - это спасенные жизни и сохраненная инфраструктура.
Для усиления возможностей Сил обороны фонд "Повернись живим" совместно с Atlas Festival и ПриватБанком проводят "Сбор 150%". Цель - аккумулировать 150 000 000 гривен на обеспечение военных средствами для перехвата вражеских беспилотников. Приобщиться можно по ссылке.
Ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию ОПК "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния" и комплектующие к беспилотникам "Орион". В результате атаки возник масштабный пожар.
Читайте также о том, какую модель оборонного сотрудничества с Украиной предложили в Германии.