Україні не відома доля українців, які не пройшли російську "фільтрацію", - Денісова

Омбудсмен Людмила Днісова розповіла, що "евакуюючи" з тимчасово окупованих територій України, окупанти змушують українців проходити "фільтрацію", яка триває по декілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена.

Біля міста Маріуполя діють чотири фільтраційні табори, в яких людей утримують перед депортацією до Росії.

Також перш ніж дістатися до таких таборів люди змушені проходити декілька блок-постів з ретельною перевіркою документів.

Окрім того, у самих таборах українці піддаються багатогодинним допитам. Зокрема, окупанти перевіряють їхні документи, телефони, особисті речі, фотографують та знімають відбитки пальців.

Війська РФ ретельно шукають державних службовців, представників ЗСУ, СБУ та поліції.

До того ж за результатами тим, хто її пройшов, видаються відповідні папірці. Доля громадян, які не пройшли "фільтрацію" невідома.

Зазначається, що аналогічні процедури проходять українці, які намагаються виїхати до інших країн через окупований Крим.

"Евакуйованих" українців доправляють до депресивних північних регіонів РФ. 21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких - діти. Людей розмістили у школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю", - написала Денісова.

Омбудсмен повідомляє, що влада РФ заявляє, що українці мають "проблеми з російською мовою", тому дітей збираються навчати мові за "спеціальною" програмою.