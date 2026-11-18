"Армия РФ нанесла удар по рынку в Златополе", - написал Синегубов.

По его словам, на данный момент известно об 11 пострадавших, среди них - 11-летний мальчик.

"Медики оказывают необходимую помощь", - добавил глава Харьковской ОВА.

После вражеского удара на месте загорелись торговые павильоны.

"Все наши экстренные службы работают в усиленном режиме", - подчеркнул Синегубов.

В 09:34 он уточнил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Златополю возросло до 12 человек.

"Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести", - добавил Синегубов.

Также сообщается, что еще один человек испытал острую реакцию на стресс и получил помощь медиков на месте.

Атаки РФ на Харьковщину

За прошедшие сутки российские войска атаковали 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь получили ранения.

В Чугуеве острую реакцию на стресс испытали три женщины в возрасте 50, 71 и 74 лет. В Изюме ранения получил 53-летний мужчина, в селе Лукашевка Близнюковской общины - 59-летняя женщина, в Слобожанском - 62-летняя женщина, а в Лозовой - 43-летний мужчина.

В селе Плоское Великобурлукской общины погибла 81-летняя женщина, еще одна, 60-летняя, получила ранения.

Кроме того, медики оказали помощь 55-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела села Старовировка Шевченковской общины 15 ноября, а также 9-летней девочке, которая 16 ноября испытала острую реакцию на стресс в Золочеве.