РФ ударила ракетами по людному месту возле Одессы

"Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, по людному месту возле рынка", - сказано в заявлении Кипера.

По его словам, уже подтверждены повреждения гражданской инфраструктуры.

Глава ОГА также добавил, что на месте российского удара сейчас работают экстренные службы.

Данные относительно количества пострадавших и последствий атаки уточняются и будут объявлены чуть позже.

Обновлено в 12:10

Кипер сообщил о трех пострадавших. Он уточнил, что речь идет о мужчинах 42, 45 и 81 годов.

"Их состояние врачи предварительно оценивают как средней степени тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сказано в заявлении.

Что известно о недавних атаках РФ на Одесскую область

Утром 4 августа Кипер сообщил, что российские войска совершили воздушное нападение на гражданскую инфраструктуру на юге области.

В этот раз противник разрушил частный жилой дом.

Последствия атаки РФ на Одесскую область 4 августа (Фото: odeskaODA)

"По предварительным данным, два человека пострадали. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели", - добавил глава ОГА.

По его словам, на место вражеского удара сразу прибыли все соответствующие службы. Пострадавшим уже оказали всю необходимую помощь.

Последствия атаки РФ на Одесскую область 4 августа (Фото: odeskaODA)