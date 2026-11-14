РФ ударила по Павлограду: один человек погиб, среди раненых есть ребенок

Около 15:40 противник атаковал город с воздуха - раздались мощные взрывы.

"Враг нанес удары по Павлограду. Предварительно, есть раненые. Уточняем их количество и последствия атаки", - написал Ганжа.

Уже в 16:10 стало известно, что в результате российского удара пострадали как минимум три мирных жителя города.

По словам главы ОВА, среди пострадавших есть ребенок.

"Три человека ранены из-за атаки россиян на Павлоград. Среди них - 7-летний мальчик", - подтвердил Ганжа.

Он также уточнил, что все пострадавшие находятся в больнице.

"Медики обследуют их и оказывают необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

Обновлено в 17:07

Ганжа заявил, что один человек погиб в результате вражеского удара по Павлограду.

Также количество пострадавших возросло до десяти человек.

"Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Обстрелы Днепропетровской области 14 ноября

По состоянию на утро в результате российских обстрелов Никопольщины ранения получили два человека. Всего враг почти 10 раз атаковал район беспилотниками и артиллерией.

Под ударом оказалась Марганецкая община, где повреждены многоквартирные жилые дома.

Среди пострадавших - 34-летний мужчина и 57-летняя женщина. Оба получают амбулаторное лечение.