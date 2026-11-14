РФ ударила по Павлограду: один человек погиб, среди раненых есть ребенок

14 ноября российские захватчики совершили новую атаку на Павлоград в Днепропетровской области.
Об этом заявил глава местной ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Около 15:40 противник атаковал город с воздуха - раздались мощные взрывы.
"Враг нанес удары по Павлограду. Предварительно, есть раненые. Уточняем их количество и последствия атаки", - написал Ганжа.
Уже в 16:10 стало известно, что в результате российского удара пострадали как минимум три мирных жителя города.
По словам главы ОВА, среди пострадавших есть ребенок.
"Три человека ранены из-за атаки россиян на Павлоград. Среди них - 7-летний мальчик", - подтвердил Ганжа.
Он также уточнил, что все пострадавшие находятся в больнице.
"Медики обследуют их и оказывают необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.
Обновлено в 17:07
Ганжа заявил, что один человек погиб в результате вражеского удара по Павлограду.
Также количество пострадавших возросло до десяти человек.
"Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести".
По состоянию на утро в результате российских обстрелов Никопольщины ранения получили два человека. Всего враг почти 10 раз атаковал район беспилотниками и артиллерией.
Под ударом оказалась Марганецкая община, где повреждены многоквартирные жилые дома.
Среди пострадавших - 34-летний мужчина и 57-летняя женщина. Оба получают амбулаторное лечение.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия ударила реактивным дроном по территории медучреждения в Харькове.
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