РФ ударила по объектам УЗ под Харьковом: погибли начальник райуправления ГСЧС и полицейский

По предварительной информации, ранены пятеро железнодорожников:

машинист,

начальник станции,

дежурный по станции,

старший путевого мастера,

составитель поездов.

"Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двум оказана медицинская помощь на месте. Поражены вагоны, возгорания, которые возникли из-за вражеского удара, были оперативно локализованы", - сообщили в компании УЗ.

В то же время Синегубов сообщил, что от обстрела погибли два человека. Среди них - начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря.

"Всего ранены 22 человека - 16 мужчин и 6 женщин в возрасте от 14 до 81 года. Два человека в тяжелом состоянии, 13 в среднем, остальные - в легком", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что враг целенаправленно нанес два удара с промежутком в полчаса, когда все профильные службы уже были на месте.

Кроме того, правоохранители сообщили, что в результате атаки погиб полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции, старший сержант полиции Алексей Кощий.

"Россия уже не впервые атакует экстренные службы, когда они спасают гражданских. За каждое такое преступление будет ответственность и ответ - в судах и на поле боя", - отметили в МВД.