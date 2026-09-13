РФ ударила по логистической инфраструктуре Одесщины: двое пострадавших (фото)

Напомним, во время разбора завалов поврежденной многоэтажки в Одессе, пострадавшей в результате ночной атаки РФ 12 сентября, позже обнаружили тело погибшего.

Одесса остается под постоянными вражескими ударами - 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитаркой в городе, а 8 сентября нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде.