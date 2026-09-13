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РФ ударила по логистической инфраструктуре Одесщины: двое пострадавших (фото)

00:32 13.09.2026 Вс
1 мин
Поврежденное здание и грузовик
aimg Екатерина Коваль
Фото: пострадавший в результате российской атаки (t.me/dsns_telegram)

Вечером 12 сентября Россия нанесла удар по объекту логистической инфраструктуры Одесской области. В результате атаки пострадали два человека, повреждено здание и грузовой автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Вечером 12 сентября россияне нанесли удар по логистической инфраструктуре региона.

В результате атаки пострадали два человека.

Повреждены здание и грузовик.

Фото: последствия российской атаки по Одесской области (t.me/dsns_telegram)

На месте вместе со спасателями работали две местные пожарные команды.

Напомним, во время разбора завалов поврежденной многоэтажки в Одессе, пострадавшей в результате ночной атаки РФ 12 сентября, позже обнаружили тело погибшего.

Одесса остается под постоянными вражескими ударами - 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитаркой в городе, а 8 сентября нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде.

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