РФ і Туреччина обговорять питання створення наглядового центру в Карабасі

Фото: Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss :MSC)

Сьогодні, 12 листопада, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російська делегація відвідає Анкару. Обидві країни обговорять питання створення спільного наглядового центру в Нагірному Карабасі.

Про це Мевлют Чавушоглу повідомив на прес-конференції в Баку.

"Ми вважаємо значущою позицію Росії щодо Нагірного Карабаху. У п'ятницю до Туреччини прибуде делегація з Росії для обговорення деталей створення спільного наглядового центру по Карабаху", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, напередодні Туреччина та Російська Федерація підписали меморандум про моніторинговий центр з контролю режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Цей центр вживатиме заходи щодо недопущення порушень.

Також раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що спільний моніторинговий центр буде розміщений в Азербайджані, але не на зайнятій території Нагірного Карабаху.

Згідно з мирною угодою, Вірменія повинна повністю вивести свої війська з регіону, а порядок будуть забезпечувати російські миротворці. Вони мають сирійський досвід.