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РФ на фоне боев в Харьковской области вспомнила о переговорах. Украина считает это торгами

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия снова вспомнила о переговорах на фоне обострения ситуации в приграничных районах Харьковской области. Украина исключает возможность переговоров с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Как отметил Коваленко, Россия прогнозируемо начинает качать тему переговоров. Однако в Украине считают, что попытки россиян - это торги.

"Заявление Путина о том, что они (переговоры, - ред.) возможны без вывода российских войск - это торг, и на стол он готов положить пограничье Харьковской области, а также сигналить, мол, если не захотите - пойду в других областях", - объяснил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, России не хватает живой силы и техники для наступления на Харьков и Сумы. А значит, угрозы российского режима - это блеф, а наступление возможно только на приграничных территориях.

Коваленко считает, что главная цель оккупантов - растянуть украинские силы, чтобы якобы иметь возможность прорваться на востоке.

"Ключевая наша задача - выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры РФ нужны только для паузы и накопления сил", - добавил он.

 

Ситуация в Харьковской области

Напомним, на прошлой неделе россияне совершили попытку прорыва в приграничных районах Харьковской области. Оккупанты пошли в наступление в районе Волчанска, как в феврале 2022 года.

Как уже отмечалось, первые атаки врага удалось отбить, но на севере Харьковской области продолжаются бои. Кроме того, там проходит эвакуация местного населения.

По данным DeepState, зафиксировано продвижение российских войск возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на незначительное тактическое продвижение, общий темп врага за сутки снизился.

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