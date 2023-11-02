РФ за неделю могла потерять 4 ЗРК большой дальности из-за ударов ВСУ, - разведка Британии

В оборонном ведомстве напомнили о сообщениях российских СМИ от 26 октября об уничтожении 3 пусковых установок СА-21, которые интервенты размещали на оккупированной территории Луганской области в Украине.

"Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской ПВО в Крыму", - рассказали в британском Минобороны.

В публикации также отмечается, что РФ уже давно отдает приоритет достаточному количеству высокотехнологичных ЗРК большой дальности "в качестве ключевого компонента своей военной стратегии"

"Недавние потери подчеркивают, что российская Объединенная система ПВО продолжает борьбу с современным высокоточным ударным оружием и, весьма вероятно, увеличит и без того значительную нагрузку на оставшиеся системы и операторов", - считают в британской разведке.

Также в министерстве рассказали о существовании "реальной вероятности" того, что по мере замены оккупантами уничтоженных систем в Украине Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других районах на фронте.

Удары по стратегическим объектам систем ПВО оккупантов

Напомним, ночью 30 октября Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму на западном побережье.

Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.

Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, военные уничтожают потенциал врага "не только наступательный, но и защитный".

Добавим, что в конце октября российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму ВСУ атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.